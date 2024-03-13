27 сейвов Сергея Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Даллас»

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Сегодня, 13 марта, «Даллас Старз» на своей площадке проиграл «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счетом 3:4 (1:0, 2:1, 0:3).

В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Джо Павелски, Джейсон Робертсон и Уайатт Джонстон.

За «Флориду» голами отличились Сэм Райнхарт, Картер Вераге, Сэм Беннетт и Александр Барков. Ворота команды защищал российский голкипер Сергей Бобровский, совершивший 27 сейвов.

После 67 матчей «Даллас» занимает второе место в Западной конференции с 89 очками. «Флорида» лидирует в Восточной конференции, набрав 94 очка в 66 играх.

Следующий матч «Даллас» проведёт с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Флорида» сыграет с «Каролина Харрикейнз».