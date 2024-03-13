Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Даллас Старз – Флорида Пантерз 3:4, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 13 марта

27 сейвов Сергея Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Даллас»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 марта, «Даллас Старз» на своей площадке проиграл «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счетом 3:4 (1:0, 2:1, 0:3).

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Павелски (Робертсон, Джонстон) – 03:53     2:0 Робертсон (Павелски, Бенн) – 27:48 (pp)     3:0 Джонстон (Марчмент) – 28:11     3:1 Райнхарт (Барков, Ткачук) – 32:52 (pp)     3:2 Барков (Вераге, Монтур) – 51:09 (pp)     3:3 Беннетт (Ткачук, Форслинг) – 54:00     3:4 Барков (Вераге, Монтур) – 54:38 (pp)    

В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Джо Павелски, Джейсон Робертсон и Уайатт Джонстон.

За «Флориду» голами отличились Сэм Райнхарт, Картер Вераге, Сэм Беннетт и Александр Барков. Ворота команды защищал российский голкипер Сергей Бобровский, совершивший 27 сейвов.

После 67 матчей «Даллас» занимает второе место в Западной конференции с 89 очками. «Флорида» лидирует в Восточной конференции, набрав 94 очка в 66 играх.

Следующий матч «Даллас» проведёт с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Флорида» сыграет с «Каролина Харрикейнз».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android