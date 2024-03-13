Сотишвили: уверен, что в Минске самые лучшие болельщики в КХЛ. Да и вообще везде

Нападающий минского «Динамо» Даниил Сотишвили высказался о поддержке и фанатах на домашних матчах команды.

«Динамо» играет на «Минск-Арене», вместительность которой составляет 15 086 зрителей.

«Потрясающая поддержка? Полностью с вами согласен. Уверен, что у нас самые лучшие болельщики в КХЛ, да и вообще везде. Нигде нет такой поддержки, кроме как у нас. Даже когда сегодня мы уступили, они оставались на трибунах до последнего момента. Они в нас верили, и это самое главное. Хотелось бы поблагодарить их за это.

Надеюсь, что в следующем сезоне у нас будет такая же поддержка. Огромное им спасибо», — сказал Сотишвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Вчера, 12 марта, минское «Динамо» проиграло в шестом матче серии с московским «Динамо» и вылетело из Кубка Гагарина со счётом 2-4 в серии.

По итогам регулярного чемпионата минское «Динамо» заняло восьмое место в Западной конференции, набрав 69 очков в 68 матчах.