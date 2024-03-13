Пышкайло — о серии с московским «Динамо»: чувствовали, что всё находится в наших руках

Нападающий минского «Динамо» Никита Пышкайло заявил, что в клубе верили в свои силы во время серии первого раунда плей-офф с московскими одноклубниками (2-4).

«Конечно, мы верили в свои силы. И не только после победы в московском матче, но и раньше мы видели, что можем играть с московским «Динамо» и обыгрывать его. После победы чувствовали, что есть это самое преимущество и что всё находится в наших руках. Знали, что можем это сделать. Жалко, что не получилось», — сказал Пышкайло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

По итогам регулярного чемпионата минское «Динамо» заняло восьмое место в Западной конференции, набрав 69 очков в 68 матчах. В регулярке Пышкайло провёл 48 матчей, в которых набрал 10 (5+5) очков.