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Российский вратарь «Рейнджерс» Шестёркин оформил второй «сухой» матч подряд

Российский вратарь «Рейнджерс» Шестёркин оформил второй «сухой» матч подряд
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин сделал 28 сейвов, оформив второй «сухой» матч подряд. До этой встречи вратарь сыграл «на ноль» в матче с «Сент-Луис Блюз» (4:0), сделав 26 спасений.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Шестёркин в четвёртый раз в своей карьере провёл два «сухих» матча подряд и стал четвёртым голкипером «Рейнджерс», кто достиг данного показателя. Ранее это сделали Лорн Шабо (6 раз), Эд Джакомин (5) и Джон Росс Роуч (4).

Ранее Шестёркин прокомментировал победу над «ураганами».

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