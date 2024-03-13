Экс главный тренер сборной России назвал главное разочарование в плей-офф КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев назвал вылет ЦСКА в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина — 2024 главным разочарованием в плей-офф КХЛ.

«Как я могу быть доволен первым раундом плей-офф КХЛ, если мой родной ЦСКА выбыл из борьбы за Кубок Гагарина? Всё остальное, в принципе, завершилось логично, как предполагалось, так и закончилось, никаких сенсаций нет. Болельщики и ветераны ЦСКА рассчитывали, что команда соберётся в плей-офф, но не получилось», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

ЦСКА завершил сезон-2024 после вылета из Кубка Гагарина в первом раунде плей-офф. Команда проиграла ярославскому «Локомотиву» 1-4 в серии. Впервые за пять лет финал пройдёт без участия армейского клуба.