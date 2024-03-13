Защитник «Торпедо»: вторая игра серии плей-офф со СКА нас пошатнула

Защитник нижегородского «Торпедо» Дмитрий Бреус высказался о ключевом моменте в серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина — 2024 со СКА.

«Взяли первый матч в Санкт-Петербурге, но далее четыре поражения? Наверное, здесь много разных причин. Возможно, потому что вторая игра нас пошатнула. Мы практически до конца вели в счёте, и, наверное, многие посчитали, что уже победили. Надо играть в любом случае до конца, и даже если игра уходит в овертайм, надо дожимать, всё равно побеждать. Ну а уже в Нижнем Новгороде мы не показали свой хоккей, поэтому такой результат», — сказал Бреус в интервью Metaratings.ru.

По итогам регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» заняло седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф нижегородцы проиграли СКА в серии из пяти матчей.