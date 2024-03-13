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«Я стараюсь делать всё возможное». Овечкин — о борьбе «Вашингтона» за плей-офф

«Я стараюсь делать всё возможное». Овечкин — о борьбе «Вашингтона» за плей-офф
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Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о борьбе клуба за плей-офф-2024.

«Мы всё ещё в игре, мы всё ещё боремся. Это большой вызов, и мы с ним боремся. Если вы посмотрите на наши последние 10 игр, у нас была победная серия. Мы проиграли «Виннипегу», но постараемся победить «Эдмонтон».

Я стараюсь делать всё возможное. Если я забью, это хорошо, но сейчас самое главное – это борьба за плей-офф, и мы надеемся там оказаться», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету 38-летнего россиянина 48 (18+30) очков в 60 матчах. «Кэпиталз» с 70 очками занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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