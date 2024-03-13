Н. Заварухин подробно рассказал о плане игры «Автомобилиста» на серию плей-офф со СКА

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о плане игры клуба на серию второго раунда плей-офф КХЛ со СКА.

«СКА — это быстрая команда, там хорошие нападающие. Делаем акцент на быстрый хоккей, чтобы не уступать в скорости, в сохранении шайбы, контроль шайбы здесь основное. Конечно же, нужна плотная игра в обороне на своём пятаке, перед своими воротами, где у СКА было превосходство в серии с «Торпедо», сыграло основную роль. В плей-офф слабых соперников нет, будет игра «кость в кость».

Как справиться с длинной скамейкой СКА? Рациональным хоккеем с нашей стороны, надо сыграть правильно, где-то и в прессинг, и в оборону. Основное — короткие смены, их не надо переигрывать, ну и восстановление от матча к матчу», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.