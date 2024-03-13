Тренер «Автомобилиста» объяснил малое количество заброшенных шайб в серии с «Ак Барсом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о причине малого количества заброшенных шайб в серии первого раунда Кубка Гагарина — 2024 с «Ак Барсом» (4-1).

«Немного голов против «Ак Барса» в первом раунде в равных составах? Мы против хорошего соперника играли, и в чемпионате он первое место по пропущенным голам занимал. Нужно больше бросков с разных положений, в Питере маленькая площадка, меньше расстояние до ворот, и надо этим воспользоваться», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, клуб из Екатеринбурга в первом раунде плей-офф забросил 11 шайб в ворота казанского клуба, пропустив восемь.

Ранее Заварухин рассказал о плане игры клуба на серию второго раунда плей-офф КХЛ со СКА.