Плющев: «Салават Юлаев» потерял многих своих лидеров, от Уфы было меньше ожиданий

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о серии первого раунда Кубка Гагарина — 2024 между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором», победу в которой одержал клуб из Челябинска со счётом 4-2.

«Салават Юлаев» потерял многих своих лидеров, от Уфы в этом сезоне было меньше ожиданий. «Трактор» и «Салават» шли параллельно друг другу. Было сложно предположить, кто пройдёт дальше, равная пара. «Трактор» вытащил серию на морально-волевых, надо отдать должное челябинской команде», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, как и годом ранее, «Салават Юлаев» не сумел преодолеть барьер первого раунда Кубка Гагарина. В прошлом сезоне уфимцы уступили на старте розыгрыша соревнований владивостокскому «Адмиралу (2-4).