Бывший тренер сборной России назвал клубы, которые хочет увидеть в финале Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что хотел бы увидеть в финале московские клубы — «Спартак» и «Динамо».

«Я смотрю на хоккей не как болельщик, а другим, профессиональным взглядом. Единственное, мне хочется, чтобы московские команды – «Спартак» и «Динамо» – играли в финале Кубка Гагарина. Перекрёстный плей-офф даёт такую возможность, это плюс нового формата. Не очень хорошо, когда в полуфинале Запада или Востока два сильнейших клуба выбивают друг друга», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ранее определились все участники второго раунда плей-офф КХЛ. С этого сезона в КХЛ ввели перекрёстный плей-офф, начиная со второй стадии. Клубы Западной конференции во втором раунде Кубка Гагарина встретятся с клубами Восточной конференции. Московское «Динамо» сыграет с «Трактором», «Авангард» — с «Локомотивом», «Металлург» – со «Спартаком», СКА — с «Автомобилистом».