Определились все участники второго раунда плей-офф КХЛ. С этого сезона в КХЛ ввели перекрёстный плей-офф, начиная со второй стадии. Клубы Западной конференции во втором раунде Кубка Гагарина встретятся с клубами Восточной конференции.

Во втором раунде плей-офф КХЛ в один день будет сыграно по два матча. Две серии стартуют 16 марта, и ещё две начнутся 17 марта.

Представляем расписание второго раунда Кубка Гагарина — 2024:

«Динамо» М (1) — «Трактор» (6) — 16, 18, 20, 22, 24*, 26* и 28* марта;

«Авангард» (2) — «Локомотив» (3) — 16, 18, 20, 22, 24*, 26* и 28* марта;

«Металлург» (1) — «Спартак» (4) — 17, 19, 21, 23, 25*, 27* и 29* марта;

СКА (2) — «Автомобилист» (5) — 17, 19, 21, 23, 25*, 27* и 29* марта.

* — при необходимости.