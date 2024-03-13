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Двукратный обладатель Кубка Стэнли назвал самую интересную пару 2-го раунда плей-офф КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли назвал самую интересную пару 2-го раунда плей-офф КХЛ
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов заявил, что серия второго раунда Кубка Гагарина — 2024 между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом» будет самой интересной на данном этапе турнира.

«Из всех пар выделю „Авангард“ и „Локомотив“. Здесь будет противостояние атаки и обороны. „Авангард“ славится хорошей обороной, у них отличное большинство. „Локомотив“ — это надёжная оборона и вязкая игра. Атакующим и техничным игрокам, таким как Ткачёв, Буше, будет тяжело. Надо пробиваться через защитников, чтобы вылезать на ворота», — сказал Немчинов в интервью Legalbet.

Напомним, ранее определились все участники второго раунда плей-офф КХЛ. С этого сезона в КХЛ ввели перекрёстный плей-офф, начиная со второй стадии. Клубы Западной конференции во втором раунде Кубка Гагарина встретятся с клубами Восточной конференции. Московское «Динамо» сыграет с «Трактором», «Авангард» — с «Локомотивом», «Металлург» – со «Спартаком», СКА — с «Автомобилистом».

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