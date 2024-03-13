Ротенберг: у «Автомобилиста» нет слабых мест. Они обыграли «Ак Барс», этим всё сказано

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Автомобилистом».

«Автомобилист»? Сильный соперник, они победили очень сильный «Ак Барс», этим всё сказано. Знаем, над чем работать и что улучшить. Хочу поблагодарить болельщиков. У нас серьёзная аналитическая группа, очень серьёзно готовимся. Играли с «Автомобилистом» две игры в этом сезоне. У них много сильных игроков, легионеров. Широков — олимпийский чемпион, хорошо знакомый нам игрок. У этой команды нет слабых мест. Будем играть в наш хоккей», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, серия начнётся в Санкт-Петербурге 17 марта. Стартовое вбрасывание на «СКА Арене» состоится в 17:00 мск.