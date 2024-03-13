«СКА бьёт за счёт своего класса, а не финансов». Вячеслав Быков — об игре армейцев

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о победной серии СКА с нижегородским «Торпедо» (4-1) Кубка Гагарина — 2024.

«В итоге победили деньги, а не молодость и креативность? Нет, я не сторонник рассуждать о финансах. Хоккей — это игра, нужно говорить о спорте. Самое главное — воспитательная работа и тренировочный процесс, который даёт результат. Это постоянная аналитическая работа и подготовка своего резерва, чтобы избежать возможных сбоев. СКА бьёт именно за счёт своего класса, а не финансов», — приводит слова Быкова «Советский спорт».

Напомним, во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет с «Автомобилистом». Серия начнётся в Санкт-Петербурге 17 марта. Стартовое вбрасывание на «СКА Арене» состоится в 17:00 мск.