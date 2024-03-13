Форвард «Чикаго» Фолиньо пошутил о пяти очках Бедарда в матче

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Ник Фолиньо в шутливой форме прокомментировал пять очков своего одноклубника Коннора Бедарда во встрече с «Анахайм Дакс».

«Вот и всё? Это всё, что он смог, да? На самом деле я горжусь им», — приводит слова Фолиньо официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В ночь с 12 на 13 марта мск на арене чикагского «Юнайтед-центра» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Чикаго Блэкхоукс» переиграли «Анахайм Дакс» со счётом 7:2. Самым результативным игроком матча стал центральный нападающий «Чикаго» Коннор Бедард, набравший пять очков за счёт одной заброшенной шайбы и четырёх результативных передач.

«Блэкхоукс» одержали вторую победу подряд в регулярном чемпионате и занимают 15-е место в турнирной таблице Западной конференции.