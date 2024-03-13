Гендиректор «Трактора»: удивило, что почти все эксперты отдавали победу «Салавату Юлаеву»

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал популярное мнение экспертов, считавших «Салават Юлаев» фаворитом серии с челябинцами. По итогам серии первого раунда плей-офф «Трактор» одержал победу в шести матчах.

«Меня удивило, что почти все эксперты в один голос отдавали победу «Салавату Юлаеву». Я считаю, что в «Тракторе» собраны опытные ребята, которые проходили кубковые сражения и побеждали в них. Мы все понимали, что регулярный чемпионат — это одно, а плей-офф начинается с нуля, и у нас есть все возможности, чтобы обыграть «Салават Юлаев». Чем мы и воспользовались.

У нас появилось много скрытых лидеров, которые проделали большой объём черновой работы. Эти кирпичики складывались в общую победу. Я считаю, что мы победили за счёт единения коллектива, это была наша главная сила», — цитирует Савина «РБ Спорт».

Соперником челябинцев по второму раунду плей-офф стало московское «Динамо», которое в шести матчах обыграло минских одноклубников. Серия второго раунда Кубка Гагарина начнётся матчем в Москве 16 марта.