Кадейкин рассказал, есть ли разница в игре между командами Востока и Запада КХЛ

Нападающий СКА Александр Кадейкин поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» и рассказал, есть ли отличия в игре между командами Западной и Восточной конференции КХЛ.

«Понятно, что «Автомобилист» – хорошая организованная команда с сильными первыми звеньями. Понятно, что плохая команда не прошла бы «Ак Барс» со счётом 4-1. Мы уважаем соперника, но у нас свои планы. Мы от них отталкиваемся. Не планируем никому отдавать серию.

Команды из разных конференций КХЛ играют по-разному? Не заметил большой разницы между Востоком и Западом. Сейчас все команды, которые хотят быть успешными, играют примерно в один и тот же хоккей. Известны все критерии и детали, которые позволяют сделать команду чемпионом. Поэтому все стремятся к одной модели игры», – цитирует Кадейкина пресс-служба клуба.

Серия второго раунда плей-офф между СКА и «Автомобилистом» стартует матчем 17 марта в Санкт-Петербурге. В пяти матчах серии плей-офф с «Торпедо» Кадейкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.