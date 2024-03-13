Капризов — о Хуснутдинове: дайте ему немного времени, и мы увидим, на что он способен

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов высказался о соотечественнике Марате Хуснутдинове, который недавно пополнил состав команды и может дебютировать в НХЛ в следующем матче с «Анахаймом» 15 марта.

«Я никогда не играл с ним или против него. Когда я играл в КХЛ, он выступал в юниорской лиге. Я видел его игру всего пару раз по телевизору. Он довольно быстрый, и у него хорошее видение площадки и отличное владение клюшкой. Он хороший игрок, просто дайте ему немного времени, и мы увидим, на что он способен.

Мой дебют был другим, потому что это был год пандемии. Никаких болельщиков, только две команды, играющие друг против друга, и это было не громко, и атмосфера была другой. Для него будет приятно дебютировать таким образом. Если его дебют будет на домашней площадке, то здесь будет очень шумно, и болельщики могут ему помочь», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.