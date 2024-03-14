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Якубов: если бы «Лада» прошла «Авангард», сезон был бы супер. Но надо быть реалистом

Якубов: если бы «Лада» прошла «Авангард», сезон был бы супер. Но надо быть реалистом
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Генеральный менеджер «Лады» Рафик Якубов заявил, что если бы тольяттинский клуб обыграл «Авангард» в первом раунде плей-офф, то сезон можно было бы назвать выдающимся.

«Давайте говорить откровенно — если бы мы прошли «Авангард», тогда наш сезон вообще можно было бы оценивать словом «супер». Хотя и так очень удачно сезон прошёл для нашей команды. Но обыграть «Авангард» с его бешеным составом и большинством, его первой пятёркой было очень проблематично. Когда готовились к плей-офф и выходили на лёд, конечно, очень этого хотели. Но надо реально смотреть на вещи — было архисложно пройти «Авангард», — сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Рафиком Якубовым читайте на «Чемпионате» завтра, 15 марта, в 09:00 мск.

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