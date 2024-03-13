Губернатор Хабаровского края: уверен, что «Амур» удивит всех в следующем сезоне

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что «Амур» показал достойную игру в сезоне-2023/2024, несмотря на большое количество скептиков. Хабаровский клуб уступил магнитогорскому «Металлургу» в шести матчах серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«Сначала нас «хоронили», если вы помните, с середины сезона «Амур» – аутсайдер. Мы в команду верили, все наши болельщики, мы их за это благодарим, спасибо вам всем за поддержку команду, у нас огромная торсида, наш клуб пользуется популярностью. Потом вышли в плей-офф, уверенно вышли, а в плей-офф задали жару. Как я говорил – пошумим в плей-офф.

Теперь будем команду только усилять, укреплять: средства есть, спонсоры есть, болельщики есть, тренер продлён на следующий сезон. Уверен, что мы удивим всех в следующем сезоне и будем двигаться только по возрастающей», – цитирует Дегтярёва пресс-служба клуба.

Регулярный сезон Чемпионата Континентальной хоккейной лиги хабаровский клуб завершил на восьмом месте в таблице Восточной конференции. «Амур» вышел в плей-офф впервые с сезона-2017/2018 и впервые в истории клуба одержал две победы в серии Кубка Гагарина.