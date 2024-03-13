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Защитник «Металлурга»: Разин много общается с игроками и помогает обретать дух победителя

Защитник «Металлурга»: Разин много общается с игроками и помогает обретать дух победителя
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Защитник «Металлурга» Данила Паливко рассказал о работе с главным тренером магнитогорцев Андреем Разиным и заявил, что специалист очень много общается с игроками и помогает хоккеистам поверить в себя и обрести дух победителей.

«Андрей Владимирович – отличный специалист, он очень много разговаривает с нами. Он очень много общается как с командой, так и отдельно с игроками. Да, очень много бесед. Старается поддержать, подсказать. Андрей Владимирович не боится доверять.

Посмотрите, сколько у нас молодых ребят сейчас, два молодых из них в топ-3 бомбардиров команды. У нас нет разделения какого-то. Мы просто делаем одну работу, стремимся к одной цели. И Андрей Владимирович тоже очень заряженный, нас этим самым заряжает, помогает нам всё больше и больше обретать дух победителя», – цитирует Паливко Metaratings.

Разин возглавил «Металлург» в прошедшее межсезонье, несколько лет проработав в «Северстали». Специалист выиграл свою первую серию плей-офф КХЛ в карьере, победив «Амур» в шести матчах серии первого раунда Кубка Гагарина.

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