Овечкин обогнал легенду «Вашингтона» по матчам в НХЛ
Поделиться
В эти минуты в Эдмонтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Драйзайтль – 04:36 (pp) 2:0 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 06:58 (pp) 2:1 Мирошниченко – 08:30 2:2 Макмайкл (Овечкин, Пасиоретти) – 10:55 (pp) 3:2 Хайман (Макдэвид, Кулак) – 11:24
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин.
Для 38-летнего россиянина этот матч стал 1408-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю он обогнал легенду «Вашингтона» Дэйла Хантера и теперь занимает 39-е место. Следующей целью Овечкина является Пол Коффи, на счету которого 1409 матчей за карьеру в НХЛ.
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата, записав в свой актив 18 голов и 30 результативных передач.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 марта 2024
-
06:06
-
05:56
-
05:44
-
05:21
- 13 марта 2024
-
23:55
-
23:35
-
23:15
-
23:00
-
22:30
-
22:10
-
21:55
-
21:30
-
21:10
-
21:05
-
20:50
-
20:30
-
20:00
-
19:35
-
19:05
-
18:45
-
18:20
-
18:00
-
17:35
-
17:10
-
16:45
-
16:20
-
15:47
-
15:30
-
15:25
-
15:07
-
14:50
-
14:37
-
14:24
-
14:14
-
14:10