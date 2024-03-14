Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин обогнал легенду «Вашингтона» по матчам в НХЛ

Овечкин обогнал легенду «Вашингтона» по матчам в НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Эдмонтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Драйзайтль – 04:36 (pp)     2:0 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 06:58 (pp)     2:1 Мирошниченко – 08:30     2:2 Макмайкл (Овечкин, Пасиоретти) – 10:55 (pp)     3:2 Хайман (Макдэвид, Кулак) – 11:24    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин.

Для 38-летнего россиянина этот матч стал 1408-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю он обогнал легенду «Вашингтона» Дэйла Хантера и теперь занимает 39-е место. Следующей целью Овечкина является Пол Коффи, на счету которого 1409 матчей за карьеру в НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата, записав в свой актив 18 голов и 30 результативных передач.

Материалы по теме
«Мы звонили Макдэвиду». «Вашингтону» больше не важен рекорд Овечкина?
«Мы звонили Макдэвиду». «Вашингтону» больше не важен рекорд Овечкина?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android