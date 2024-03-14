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Давыдов — о «Динамо» во втором раунде плей-офф КХЛ: решающий матч вытянули на характере

Давыдов — о «Динамо» во втором раунде плей-офф КХЛ: решающий матч вытянули на характере
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Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, легендарный защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов высказался о том, что его родной клуб в нынешнем сезоне в сложнейшей борьбе сумел преодолеть барьер первого раунда плей-офф КХЛ, в шестиматчевой серии вырвав путёвку в четвертьфинал Кубка Гагарина у минских одноклубников (4-2).

«Спасибо за поздравления, но сделан только первый – и самый маленький – шажок. Поблагодарю московское «Динамо» за характер, именно на нём удалось вытянуть решающий матч в Минске. Но никакой эйфории быть не должно – увидели и плюсы, и минусы.

Мне понравилось, что за первым звеном потянулись остальные, в плей-офф это обязательное требование для успеха. На неплохом среднем уровне сыграли вратари. Новых Мышкина и Ерёменко у нас нет, подвигов от вратарей ждать сложно, но избегать провалов они обязаны. И это на первом этапе получилось.

Минусы? Меня насторожил пятый матч. Дома при родных трибунах надо было закрывать серию, но мы дали сопернику свежего воздуха. В плей-офф таких вещей допускать нельзя», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

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