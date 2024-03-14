Козлов: в плей-офф важна ответственность, в обороне «Салават» мог сыграть немного иначе

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение в серии первого раунда плей-офф КХЛ от челябинского «Трактора» (2:4).

«Понятно, что мы играли в своём стиле, на сильных качествах нашего состава. У нас хорошие быстрые нападающие, которые шли в обыгрыш, выполняли передачи, мы от них этого требовали. В плей-офф важна ответственность, в обороне могли сыграть немного иначе, кое-что подкорректировать, чтобы не усложнять игру. Не хватило прагматизма», — сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Салават Юлаев» из Уфы выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв серию 1/8 финала плей-офф челябинскому «Трактору» в шести матчах (2:3, 4:1, 2:3, 3:2, 1:2, 2:4).

Полностью интервью с Виктором Козловым читайте на «Чемпионате» с 9:00.