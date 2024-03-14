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Гол Ничушкина в овертайме принёс «Колорадо» волевую победу над «Ванкувером»

Гол Ничушкина в овертайме принёс «Колорадо» волевую победу над «Ванкувером»
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Колорадо». Волевую победу в матче одержали «Эвеланш» со счётом 4:3 в овертайме.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 05:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 4
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Миллер (Коул, Бёзер) – 00:24     2:0 Михеев (Миллер, Задоров) – 02:44     3:0 Задоров (Гарланд, Десмит) – 24:23     3:1 Рантанен (Тэйвз, Миттельштадт) – 39:57     3:2 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 43:19 (pp)     3:3 Колтон (Вуд) – 48:43     3:4 Ничушкин (Маккиннон, Макар) – 60:30 (pp)    

К 25-й минуте матча «Ванкувер» вёл в счёте 3:0 — отличились Джей Ти Миллер, Илья Михеев и Никита Задоров. Российский защитник «Кэнакс» Задоров отметился результативной передачей и поучаствовал в драке с Джошем Мэнсоном, оформив хет-трик имени Горди Хоу. Камбэк «Колорадо» в игре начался с гола Микко Рантанена на последних секундах второго периода. В третьем периоде гости забили ещё два гола и сравняли счёт в матче. Победный гол в овертайме забил российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин. Шайба от визора россиянина попала в сетку ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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