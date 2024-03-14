Гол Ничушкина в овертайме принёс «Колорадо» волевую победу над «Ванкувером»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Колорадо». Волевую победу в матче одержали «Эвеланш» со счётом 4:3 в овертайме.

К 25-й минуте матча «Ванкувер» вёл в счёте 3:0 — отличились Джей Ти Миллер, Илья Михеев и Никита Задоров. Российский защитник «Кэнакс» Задоров отметился результативной передачей и поучаствовал в драке с Джошем Мэнсоном, оформив хет-трик имени Горди Хоу. Камбэк «Колорадо» в игре начался с гола Микко Рантанена на последних секундах второго периода. В третьем периоде гости забили ещё два гола и сравняли счёт в матче. Победный гол в овертайме забил российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин. Шайба от визора россиянина попала в сетку ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.