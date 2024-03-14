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Все результаты игрового дня НХЛ 14 марта

Все результаты игрового дня НХЛ 14 марта
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Сегодня, 14 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Торопченко (Ледди, Уокер) – 17:30     2:0 Нейборс (Фолк, Болдюк) – 21:57     3:0 Саад (Парэйко, Хейз) – 50:26     3:1 Кемпе (Даути, Тюркотт) – 53:08    
НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Нюквист (Йози, Сарос) – 06:38     0:2 Шервуд (Йози, Смит) – 14:32     0:3 Форсберг (Нюквист, Макдона) – 41:29     0:4 Цукер (Сиссонс) – 41:51     1:4 Иафалло (Диллон, Наместников) – 53:12     2:4 Эпплтон (Миллер, Сэмберг) – 59:49 (pp)    

В ночь с 13 на 14 марта мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Эдмонтон Ойлерз» переиграли «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 7:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 04:36 (pp)     2:0 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 06:58 (pp)     2:1 Мирошниченко – 08:30     2:2 Макмайкл (Овечкин, Пасиоретти) – 10:55 (pp)     3:2 Хайман (Макдэвид, Кулак) – 11:24     4:2 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 34:13     5:2 Хайман (Бушар, Драйзайтль) – 39:08 (pp)     6:2 Фёгеле (Маклауд, Драйзайтль) – 50:43     7:2 Браун (Кейн, Хенрик) – 51:00    

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Колорадо». Волевую победу в матче одержали «Эвеланш» со счётом 4:3 в овертайме.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 05:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 4
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Миллер (Коул, Бёзер) – 00:24     2:0 Михеев (Миллер, Задоров) – 02:44     3:0 Задоров (Гарланд, Десмит) – 24:23     3:1 Рантанен (Тэйвз, Миттельштадт) – 39:57     3:2 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 43:19 (pp)     3:3 Колтон (Вуд) – 48:43     3:4 Ничушкин (Маккиннон, Макар) – 60:30 (pp)    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 94 очками после 66 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 92 очка за 67 матчей.

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