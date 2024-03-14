Козлов: у Самонова действительно было повреждение. Я решил идти с Сашей до конца

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что вратарь уфимского клуба Александр Самонов играл в плей-офф с травмой. Уфимцы уступили челябинскому «Трактору» в серии первого раунда плей-офф в шести матчах.

«Самонов играл с травмой? Сейчас об этом можно сказать. У него действительно было повреждение, как и у многих других ребят. Выпустить Ежова? Саша всё-таки наш первый вратарь, я решил идти с ним до конца», — сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Самонов провёл все шесть матчей серии и в общей сложности пропустил 14 шайб с процентом отражённых бросков 90,6%. В регулярном чемпионате процент отражённых бросков Самонова был значительно выше — 93,7%.