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Козлов: у Самонова действительно было повреждение. Я решил идти с Сашей до конца

Козлов: у Самонова действительно было повреждение. Я решил идти с Сашей до конца
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что вратарь уфимского клуба Александр Самонов играл в плей-офф с травмой. Уфимцы уступили челябинскому «Трактору» в серии первого раунда плей-офф в шести матчах.

«Самонов играл с травмой? Сейчас об этом можно сказать. У него действительно было повреждение, как и у многих других ребят. Выпустить Ежова? Саша всё-таки наш первый вратарь, я решил идти с ним до конца», — сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Самонов провёл все шесть матчей серии и в общей сложности пропустил 14 шайб с процентом отражённых бросков 90,6%. В регулярном чемпионате процент отражённых бросков Самонова был значительно выше — 93,7%.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Козловым читайте на «Чемпионате»:
«Горькая пилюля, второй год достаётся». Виктор Козлов — о вылете «Салавата» из плей-офф
Эксклюзив
«Горькая пилюля, второй год достаётся». Виктор Козлов — о вылете «Салавата» из плей-офф
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