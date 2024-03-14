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Виктор Козлов: у «Салавата Юлаева» есть хорошее будущее, молодёжь растёт

Виктор Козлов: у «Салавата Юлаева» есть хорошее будущее, молодёжь растёт
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что молодые игроки уфимского клуба прогрессируют, а значит, команду ждёт светлое будущее.

«Вынесли много хорошего за регулярный чемпионат, но то, что слабо выступили в плей-офф, — это большой урок. Он заставляет корректировать определённые моменты, искать в работе что-то новое. Нужно время, чтобы дать более детальный анализ.

Молодёжь растёт — это один из итогов нашего сезона. Если посмотрите статистику, то молодые улучшили свои показатели, избежали синдрома второгодников. Ребята становятся лидерами, играют иначе, более ответственно. Ребята молодцы, что правильно воспринимают информацию и делают то, что от них просят. У «Салавата» есть хорошее будущее», — сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Козловым читайте на «Чемпионате»:
«Горькая пилюля, второй год достаётся». Виктор Козлов — о вылете «Салавата» из плей-офф
Эксклюзив
«Горькая пилюля, второй год достаётся». Виктор Козлов — о вылете «Салавата» из плей-офф
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