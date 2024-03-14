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«Это просто удача». Журналист НХЛ — о сейве Скиннера после броска Овечкина в упор

«Это просто удача». Журналист НХЛ — о сейве Скиннера после броска Овечкина в упор
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Журналист НХЛ Крис Серулло прокомментировал эпизод с потрясающим сейвом вратаря «Эдмонтона» Стюарта Скиннера после броска капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в упор.

«Возможно, я просто в ужасном настроении, но клюшка Ови буквально застревает при броске. В итоге он просто дунул на шайбу, и бросок пришёлся прямо в Скиннера. Этот сейв получился не в результате каких-то титанических усилий, это просто удача», — написал журналист в своей соцсети.

Скиннер совершил три великолепных спасения после бросков Овечкина и не дал россиянину отличиться в матче. По итогам встречи с «Эдмонтоном» (2:7) россиянин отметился лишь результативной передачей.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.

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