«Это не лучший соперник для нас». Карбери прокомментировал разгром от «Эдмонтона»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал разгромное поражение от «Эдмонтона» (2:7) и посетовал на слабую игру спецбригад меньшинства. «Ойлерз» забросили три шайбы при игре в большинстве.
«На самом деле я думаю, что мы добились неплохих результатов при игре «5 на 5». Игра в меньшинстве, очевидно, является для нас проблемой. Нужно будет внимательно это разобрать, но я думаю, что в основном мы действовали правильно, но было несколько ошибок.
Потеря Мартина Фехервари в нейтральной зоне, и все эти мелочи против такой команды очень важны. Когда вы уступаете в пару шайб, то отыграть их становится очень сложно. Это был тяжёлый вечер. Это не лучший соперник для нашей команды в целом с их скоростью и мастерством», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.
- 14 марта 2024
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