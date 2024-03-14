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«Это не лучший соперник для нас». Карбери прокомментировал разгром от «Эдмонтона»

«Это не лучший соперник для нас». Карбери прокомментировал разгром от «Эдмонтона»
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал разгромное поражение от «Эдмонтона» (2:7) и посетовал на слабую игру спецбригад меньшинства. «Ойлерз» забросили три шайбы при игре в большинстве.

«На самом деле я думаю, что мы добились неплохих результатов при игре «5 на 5». Игра в меньшинстве, очевидно, является для нас проблемой. Нужно будет внимательно это разобрать, но я думаю, что в основном мы действовали правильно, но было несколько ошибок.

Потеря Мартина Фехервари в нейтральной зоне, и все эти мелочи против такой команды очень важны. Когда вы уступаете в пару шайб, то отыграть их становится очень сложно. Это был тяжёлый вечер. Это не лучший соперник для нашей команды в целом с их скоростью и мастерством», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 04:36 (pp)     2:0 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 06:58 (pp)     2:1 Мирошниченко – 08:30     2:2 Макмайкл (Овечкин, Пасиоретти) – 10:55 (pp)     3:2 Хайман (Макдэвид, Кулак) – 11:24     4:2 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 34:13     5:2 Хайман (Бушар, Драйзайтль) – 39:08 (pp)     6:2 Фёгеле (Маклауд, Драйзайтль) – 50:43     7:2 Браун (Кейн, Хенрик) – 51:00    
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