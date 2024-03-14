Кудашов: не почувствовал, что наступила весна. Будем продолжать играть

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что испытывает приятные чувства от того, что команда продолжает свой поход за Кубком Гагарина. В первом раунде плей-офф бело-голубые обыграли минское «Динамо» в шести матчах.

«Сегодня наступила метеорологическая весна, а мы продолжаем играть в хоккей – есть ли от этого чувство кайфа? Естественно. Но на самом деле, когда сегодня с утра вёл ребёнка в школу, не почувствовал, что наступила весна. Минус шесть было. Поэтому будем продолжать играть», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Соперником динамовцев по второму раунду Кубка Гагарина стал челябинский «Трактор». Серия начнётся матчем в Москве 16 марта.