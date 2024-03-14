Главный тренер московского «Динамо» рассказал, ждёт ли он драк в серии с «Трактором»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, ждёт ли он драк в серии второго раунда плей-офф с «Трактором». В первом раунде челябинцы три матча подряд дрались с хоккеистами «Салавата Юлаева».

«Есть ли у нас кому за себя постоять в серии с «Трактором»? Да вы не так ставите вопрос. Если случится в игре, то без вопросов – у нас любой постоит и за себя, и за партнёра. Но вы ставите вопрос, словно обязательно будет драка. А с чего вы это взяли?

Новая драка Робинсона приведёт к его автоматической дисквалификации? Да он у них голы сейчас забивает. И вот эту информацию я в голове не держал. Я вообще знаю и понимаю, что драка – это такой элемент, который происходит из-за чего-то, а не умышленно. У нас в лиге нет такой направленности, которая раньше была в НХЛ, хотя сейчас и там такого нет.

Драка – это стечение обстоятельств, когда команда не хочет уступать, или когда грубость за грубость. В нашей серии всё так же могло быть, если бы игроки так себя вели, но у нас была честная и жёсткая борьба», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.