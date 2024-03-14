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«Сидел и молился. Хотелось провалиться под лавку». Миронов — об удалении в шестом матче

«Сидел и молился. Хотелось провалиться под лавку». Миронов — об удалении в шестом матче
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Капитан московского «Динамо» защитник Андрей Миронов рассказал о своих эмоциях во время удаления в концовке шестого матча серии первого раунда Кубка Гагарина с минским «Динамо». Игрок обороны был наказан штрафом за подножку при счёте 2:1 в пользу бело-голубых.

«Какие мысли пронеслись в голове за две минуты до конца шестого матча с Минском, когда словил удаление? Давайте не будем об этом. Уже забыли.

Удаления преследовали нас всю серию? Минск хорошо начинал, плюс с нашей стороны присутствовал небольшой перенастрой, мы хотели как можно больше сделать, а получалось не очень, потому и удалялись.
А возвращаясь к мыслям – хотелось провалиться под лавочку, лишь бы не забили. Сидел и молился», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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