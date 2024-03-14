В «Нефтехимике» оценили работу тренерского штаба в сезоне-2023/2024

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов оценил работу тренерского штаба в сезоне-2023/2024.

«Ещё из позитива хотел бы отметить, что в прошедшем чемпионате мы на девятом месте по реализации большинства. У нас такого давно не было, но мы, к сожалению, на 21-м месте по игре в меньшинстве. Вот здесь, очевидно, нам есть над чем работать.

Если анализировать игру в периодах, то в первых и вторых мы играли на равных с другими командами, но потом немножко просели в третьих. Мы выиграли 14 третьих периодов, а проиграли 31. На это мы тоже обратим пристальное внимание при подготовке к новому сезону.

В этом сезоне оцениваем работу тренерского штаба положительно и отметим, что он работает слаженно. Мы подписали долгосрочный контракт с Олегом Юрьевичем Леонтьевым и сейчас совместно с ним будем вести переговоры с другими тренерами из тренерского штаба», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.