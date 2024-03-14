Гендиректор «Нефтехимика»: Нижнекамск — лидер среди городов России по числу игроков в КХЛ

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов заявил, что Нижнекамск является лидером среди городов России по числу игроков в КХЛ.

«После завершения регулярного чемпионата мы дали ребятам отдохнуть две недели, а вчера, 13 марта, собрались для дальнейших тренировок и работы. Во время этого рабочего цикла планируем провести три дружеских матча: в Набережных Челнах сегодня, в Ижевске – 22 марта, в Елабуге – 20-го числа – и мастер-класс с участием наших ведущих игроков.

Нижнекамск сегодня можно назвать одним из ключевых центров подготовки хоккеистов России. Об этом говорят объективные цифры. Нижнекамск, согласно подсчётам спортивных аналитиков, стал лидером среди городов России по числу игроков в КХЛ из расчёта на 100 тысяч населения. Это результат совместной работы тренеров, спортивной школы хоккейного клуба и, конечно же, нашего спонсора», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.