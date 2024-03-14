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В «Нефтехимике» прокомментировали сорвавшийся переход защитника-иностранца

В «Нефтехимике» прокомментировали сорвавшийся переход защитника-иностранца
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Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов рассказал о сорвавшемся переходе в клуб защитника Зака Лесли, который сезон-2023/2024 провёл в составе «Куньлуня».

«Команду должен был усилить иностранец, но переход сорвался – может ли он в межсезонье усилить клуб? Нет. Это не секрет. Это Зак Лесли. Мы действительно подписали договор о переходе, но в дальнейшем… там было много причин, по которым мы не нашли взаимопонимания по подписанию нового контракта. Наверное, даже по дате его приезда сюда и участия в самых решающих матчах в декабре, когда мы бились за сохранение возможности остаться в зоне плей-офф. Поэтому мы его не подписали, и он у нас не появится», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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