Гендиректор «Нефтехимика» назвал позиции, которые клуб будет усиливать в межсезонье

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов назвал позиции, которые клуб будет усиливать в межсезонье. Специалист считает, что нижнекамцы нуждаются в качественных легионерах на позицию нападающего и защитника.

«Точечное усиление по каким позициям? Наверное, это будет легионер-нападающий. Защитник. По вратарям – у нас Филипп Долганов подписан ещё на один год, и мы сейчас в активной стадии переговоров с Артёмом Загидулиным», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Регулярный Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 нижнекамский «Нефтехимик» завершил на девятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Нижнекамцам не хватило лишь двух очков для попадания в плей-офф.