В «Нефтехимике» прокомментировали слухи о переговорах со СКА по Илье Федотову

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов прокомментировали слухи о переговорах со СКА по нападающему Илье Федотову.

«Ближе к дедлайну были слухи, что нападающий СКА Илья Федотов вернётся в «Нефтехимик» на правах аренды? Наверное, это слухи (смеётся).

В прошлом сезоне оффершитом приобрели Дмитрия Жукенова – нет ли мыслей таким же путём пригласить ещё кого-то в команду? Конечно, это крайний вариант. Потому что, как правило, клубы стараются договариваться на приоритетной, взаимовыгодной основе. И мы тоже такую практику ведём. Но, если мы видим, что ситуация безвыходная и нет переговорной перспективы, тогда мы идём уже путём оффершитов, которые, с одной стороны, позволяют нам прибрести нужного игрока, а с другой, игроку позволяет получить шанс играть в нашем клубе и получить больше игрового времени и возможностей, чем в прежнем клубе. Как правило, это игроки, на которых мы рассчитываем, недорогие, но качественные», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.