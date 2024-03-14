«Сверх этого не будет? Акционеры не дают». Ларионов высказался о бюджете «Нефтехимика»

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов высказался о бюджете нижнекамского клуба.

«Не подрастёт ли бюджет? У нас вырастет пол заработных плат, согласно данным КХЛ, на следующий сезон с 405 до 450 млн рублей. И вот на эту сумму у нас будет увеличение бюджета. То есть наши акционеры нас поддерживают, и мы соблюдаем правила КХЛ. Сверх этого не будет? Сверх этого акционеры не дают, но это и понятно. Но мы здесь стимулированы зарабатывать самостоятельно. Чтобы не только полагаться на нашего собственника или акционера, но и искать возможности где-то дополнительно заработать, привлечь партнёров.

Итог трёх лет показывает, что мы, по сути, кратно растём в привлечении средств сторонних рекламодателей. Так что в этой работе уже есть намётки положительные. Уже будут увеличения. Поэтому мы тут используем все возможности для того, чтобы получить дополнительные источники для пополнения бюджета и усиления команды», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.