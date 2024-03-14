«На налоги». Гендиректор «Нефтехимика» шуткой ответил на вопрос о рекордной прибыли клуба

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов шуткой ответил на вопрос о рекордной прибыли клуба по итогам сезона-2023/2024.

«В этом сезоне у «Нефтехимика» рекордная прибыль – на что будут тратиться деньги? На налоги (смеётся). (После паузы) Налоги мы уже уплатили. Конечно, на внутренние цели, на установленные цели. Мы очень жёстко контролируемся нашим акционером, собственником. Всё, что мы зарабатываем и экономим, мы направляем на какие-то узкие места. Сейчас у нас хозяйство выросло, с 1 мая прошлого года нам передали ДЮСШ, с 1 июня – малую ледовую арену, с 1 июля – большую «Нефтехим-Арену». Помимо этого, у нас на обслуживании лагерь «Алмаш» с 1 июля. Поэтому забот хватает. И всё это требует и ремонтов, и поддержания. Поэтому здесь, помимо спортивной составляющей, у нас есть ещё необходимость обслуживания объектов.

Это просто обслуживание или капитальный ремонт? Давайте не будем детализировать, мы сегодня посвятили конференцию завершению сезона. Если интересно, я потом вам в деталях расскажу, какого цвета будем красить, где что подкрашивать будем и так далее (смеётся)», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.