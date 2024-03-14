«Отечественного производства нет». В «Нефтехимике» высказались о проблемах с экипировкой

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов посетовал на проблемы с хоккейной экипировкой из-за отсутствия отечественного производства и текущих международных санкций.

«В прошлом году говорил про проблемы с амуницией – удалось ли найти отечественного производителя? К сожалению, отечественного производства пока ещё не появилось. Действительно, это вопрос для того, чтобы задуматься. На другом уровне, не на нашем (улыбается). Мы пользуемся этой экипировкой. Мы, конечно, переориентировались на более доступные марки по клюшкам, но основное сохранили. Параллельный импорт? Ну, производство же сохранилось. Просто удлинились цепочки поставок. Ну и неизбежные удорожания в связи с этим. Поэтому мы команду обеспечили всем необходимым и вовремя.

И «Реактор», и ДЮСШ? Да. Для ДЮСШ я уже говорил в прошлом году, 1 мая мы получили его в состав и закупили для восьми возрастов, которые играют на Приволжский федеральный округ, каждой команде по 10 комплектов игровой формы и по одному комплекту вратарской формы за счёт хоккейного клуба «Нефтехимик». У нас этого не было в бюджете. То, что мы дополнительно зарабатываем, получаем дополнительные источники дохода. И отремонтировали для первой команды более 40 клюшек, которые были сломаны. Отдали их в ремонт. И даже в «Реакторе» играют с этими клюшками. Они довольны качеством и ремонтом тех клюшек, что получили. Раньше они получали их символически на каждую команду и по большей части покупали самостоятельно родители. Сейчас мы помогаем благодаря тому, что есть резервы, ими обеспечиваем ДЮСШ», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.