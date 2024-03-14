«Вопрос остро встал». В «Нефтехимике» рассказали о переходе игроков в академию «Ак Барса»

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов рассказал о переходе игроков в академию «Ак Барса».

«Многие родители отдают детей в школу «Ак Барса», которую открыли здесь, — заинтересованы ли казанцы в игроках, воспитанных «Нефтехимиком»? Всё, что касается интересов «Ак Барса», — вы вправе туда обратиться и узнать их позицию.

В части нашей компетенции я скажу следующее. Действительно, вопрос этот остро встал в декабре. Я по этому поводу высказался уже в прессе: я всегда поддерживаю конкуренцию. Неважно, где она. Здесь это всегда будет стимулом развития – и нашей ДЮСШ, и академии «Ак Барса». Другое дело, что у нас город не миллионник и даже не трёхмиллионник, где можно с избытком пополнять новыми воспитанниками ДЮСШ, школы. Поэтому мы уже почувствовали… И, к сожалению, в трёх возрастах – 2016, 2017 и 2018 года рождения – мы уже потеряли часть игроков. Они перешли для занятий в академию «Ак Барса». Причин много. Но главная – удобное время для занятий и, наверное, более раскрученный бренд у «Ак Барса», чем у «Нефтехимика». Ну и то, что это новое», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.