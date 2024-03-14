Крикунов рассказал, за счёт чего «Автомобилист» может обыграть в серии СКА

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился ожиданиями от серии второго раунда Кубка Гагарина между СКА и «Автомобилистом» и рассказал о козырях екатеринбургского клуба. Встреча клубов в плей-офф на такой стадии стала возможна благодаря перекрёстному плей-офф, введённому с этого сезона в КХЛ.

«Стоит от екатеринбуржцев ждать ещё одного чуда в противостоянии со СКА? Физически Екатеринбург готов неплохо. Всё будет зависеть от настроя. У «Автомобилиста» есть хорошие мастера, легионеры приличные. Хорошее большинство. Если оно сработает, СКА будет тяжело.

Но Питер и сам укомплектован от и до. По составу, по среднему мастерству СКА соперника всё же превосходит. Но тем и прекрасен хоккей, что ты не можешь знать заранее, кто выиграет. Сейчас ещё впервые плей-офф пройдёт в перекрёстном формате. Это делает всё непредсказуемее. Интересно, как всё получится», – цитирует Крикунова «Российская газета».

Напомним, в первом раунде плей-фоф СКА в пяти матчах обыграл нижегородское «Торпедо». «Автомобилист» в пяти матчах оказался сильнее казанского «Ак Барса». Серия второго раунда плей-офф начнётся 17 марта в Санкт-Петербурге.