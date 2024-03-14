Экс-тренер СКА назвал команду, которая попадёт в финал Кубка Гагарина — 2024

Экс-тренер СКА и «Спартака» Андрей Потайчук считает, что «Металлург» обладает наивысшими шансами на попадание в финал Кубка Гагарина — 2024.

«Не исключаю, что „Металлург“ будет в финале. Думаю, что „Автомобилист“ может удивить и пройти СКА, почему бы и нет? Опытная команда, вратарь Аликин поймал кураж. Если Никишин играть не будет, то это большая потеря для армейцев. Уральские команды не стоит исключать из этой гонки», — сказал Потайчук в интервью Legalbet.

Напомним, 11 марта, «Металлург» в овертайме сломил сопротивление хабаровского «Амура» (3:2 ОТ) и выиграл серию первого раунда в шести матчах (4-2). Во втором раунде плей-офф КХЛ «Магнитка» встретится со «Спартаком». Первый матч состоится в Магнитогорске 17 марта.