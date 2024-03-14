Хайман стал первым игроком «Эдмонтона» за 37 лет, кто оформил четыре хет-трика за сезон

В ночь с 13 на 14 марта мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Эдмонтон Ойлерз» переиграли «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 7:2.

В данной встрече хет-трик оформил нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман. Этот хет-трик стал для форварда четвёртым в нынешнем сезоне. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Хайман стал первым игроком «Ойлерз» за 37 лет, кто оформил четыре хет-трика за сезон. Уэйн Гретцки достиг данного показателя в сезоне-1986/1987.

После победы «нефтяники» набрали 83 очка и занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Эдомнтон» сыграет дома с «Колорадо Эвеланш».