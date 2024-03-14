«За игру он выпивал около пяти-шести бутылок колы». Экс-игрок «Авангарда» — о Хартли

Бывший игрок «Авангарда», а ныне капитан «Амура» Дмитрий Шевченко рассказал о пристрастии тренера Боба Хартли к «Кока-коле».

«На первом месте у него была семья. На втором — хоккей. На третьем? Наверное, «Кока-кола». Зеро, только зеро, всегда зеро. Очень удивляло. У него было ящика по три-четыре. За одну игру он выпивал около пяти-шести бутылок по 0,3 литра. Он не пьёт алкоголь. И, видимо, нашёл напиток, который ему очень сильно нравится, и заменяет им все другие «удовольствия», — сказал Шевченко в интервью Metaratings.ru.

Напомним, Хартли возглавлял «Авангард» с 2018 по 2022 год. Под его руководством команда стала обладателем Кубка Гагарина – 2021.

В нынешнем сезоне Шевченко провёл 66 матчей, в которых набрал 33 (16+17) очков.