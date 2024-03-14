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У «Питтсбурга» украли партию игрушек в виде Яромира Ягра

У «Питтсбурга» украли партию игрушек в виде Яромира Ягра
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«Питтсбург Пингвинз» сегодня, 14 марта, объявили, что у клуба украли партию игрушек («башкотрясов») в виде Яромира Ягра. Планировалось, что игрушки получат все посетители встречи «пингвинов» с «Сан-Хосе Шаркс». Игра состоится в ночь на 15 марта (2:00 мск). Легендарный чешский форвард будет присутствовать на этом матче.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Клуб обратился в соответствующие государственные и федеральные органы, которые сейчас работают над поиском партии.

Фото: cbsnews

«Мы были шокированы тем, что стали жертвой кражи, и тесно сотрудничаем с местными и федеральными властями в расследовании», — заявил президент по бизнес-операциям «Питтсбурга» Кевин Аклин.

Все присутствующие фанаты получат ваучер с одноразовым сканируемым штрих-кодом, который понадобится, чтобы забрать игрушку позже, как только партию найдут или изготовят новую.

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