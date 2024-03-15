Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов назвал главных фаворитов на победу в Кубке Гагарина — 2024.

«Главные фавориты на Кубок Гагарина? Сложный вопрос. Если брать Запад, то это СКА и «Локомотив». Ещё «Динамо». Если же говорить о Востоке, то это, конечно, «Авангард» и «Металлург», — сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, ранее определились все участники второго раунда плей-офф КХЛ. С этого сезона в КХЛ ввели перекрёстный плей-офф, начиная со второй стадии. Клубы Западной конференции во втором раунде Кубка Гагарина встретятся с клубами Восточной конференции. Московское «Динамо» сыграет с «Трактором», «Авангард» — с «Локомотивом», «Металлург» – со «Спартаком», а СКА — с «Автомобилистом».