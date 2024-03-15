«Лада» не будет предлагать новые контракты двум из трёх легионеров клуба

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал, что в клубе решили расстаться с двумя легионерами: словацким защитником Миславом Росандичем и канадским форвардом Скоттом Космачуком. Предложение о новом контакте получит только нападающий Трой Джозефс.

«Есть ли игроки, с которыми «Лада» решила не продлевать контракты? Есть. Буквально на днях было совещание, где приняли решение по некоторым игрокам. Думаю, многие ребята понимают. Из легионеров предложение будем делать только Джозефсу. Росандича и Космачука в команде не будет. По российским ребятам пока не буду говорить — пускай они немного отдохнут, придут в чувство. Потом все обо всём узнают», — сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.