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«Лада» не будет предлагать новые контракты двум из трёх легионеров клуба

«Лада» не будет предлагать новые контракты двум из трёх легионеров клуба
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Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал, что в клубе решили расстаться с двумя легионерами: словацким защитником Миславом Росандичем и канадским форвардом Скоттом Космачуком. Предложение о новом контакте получит только нападающий Трой Джозефс.

«Есть ли игроки, с которыми «Лада» решила не продлевать контракты? Есть. Буквально на днях было совещание, где приняли решение по некоторым игрокам. Думаю, многие ребята понимают. Из легионеров предложение будем делать только Джозефсу. Росандича и Космачука в команде не будет. По российским ребятам пока не буду говорить — пускай они немного отдохнут, придут в чувство. Потом все обо всём узнают», — сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

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